Крупный бизнес в Прикамье увеличивает объём кредитов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2022 года объём кредитов, которые получили в ВТБ предприятия Пермского края, увеличился на 32% и превысил 67 млрд руб. Наиболее существенный прирост, свыше 67%, показал кредитный портфель крупного бизнеса, достигший 25,7 млрд руб. Объём кредитов средним и малым компаниям за год вырос на 17% и составил 41,5 млрд руб. В структуре кредитного портфеля среднего и малого бизнеса преобладают сделки с предприятиями машиностроения, на которые приходится более трети общего объёма предоставленных ресурсов, а также компаниями лесной и деревообрабатывающей промышленности (более 22% портфеля).

Объём привлечённых средств бизнеса на счетах в ВТБ достиг 39 млрд руб., увеличившись на 7% по итогам 2022 года. Более половины ресурсного портфеля, свыше 21 млрд руб., составляют средства среднего и малого бизнеса (+18% к началу прошлого года).

«Растёт спрос среднего и малого бизнеса на банковские гарантии — объём документарных операций в этом сегменте вырос на 36%. Во многом благодаря этому кредитно-документарный портфель СМБ преодолел по итогам 2022 года знаковую отметку в 50 млрд руб.», — сообщил управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

В сфере банковского обслуживания населения наиболее востребованы в прошедшем году у жителей Прикамья были классические депозиты. Их объём увеличился на 18% и составил 64,8 млрд руб. В розничном кредитном портфеле наиболее существенная часть, около 60%, приходится на ипотеку. Объём ипотечных сделок ВТБ в крае за год вырос на 8%, до 42,8 млрд руб.





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