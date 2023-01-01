Максим Артамонов В Перми здание ТРЦ «Горный хрусталь» снято с продажи Его последняя цена составляла более 391 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Здание торгового комплекса «Горный хрусталь» в Перми (ул. Уральская, 85) снято с продажи. Объявление больше недоступно на сайте Avito. На это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

В начале года здание ТРЦ «Горный хрусталь» было выставлено на продажу за 528,4 млн руб., а уже в марте цена снизилась до 391,8 млн.

В описании говорилось, что помещения ТРЦ сдаются в аренду. Якорные арендаторы — магазины «Перекрёсток» и DNS. Здание реконструировано в 2010 году, является объектом культурного наследия.

Владельцем ТРЦ «Горный хрусталь», как и гипермаркета по ш. Космонавтов, 65 (когда-то основные активы обанкротившейся сети магазинов «Виват»), с декабря 2021 года является ООО «БТ групп». Компания была учреждена в Московской области осенью 2021 года, занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. Владелец — Максим Блинов.

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