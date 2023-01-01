Здание пермского ТРЦ «Горный хрусталь» подешевело на четверть Центр был выставлен на продажу в начале года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Цена ТРЦ «Горный хрусталь» (Пермь, ул. Уральская, 85) снижена до 391,8 млн руб. Объявление об этом размещено на сайте Avito. В январе цена объекта площадью 11 195 кв. м составляла 528,4 млн руб.

Как говорится в описании, сейчас помещения в ТРЦ сдаются в аренду. Якорные арендаторы — магазины «Перекрёсток» и DNS. Здание реконструировано в 2010 году, является объектом культурного наследия.

Владельцем ТРЦ «Горный хрусталь», как и гипермаркета по ш. Космонавтов, 65 (когда-то основные активы обанкротившейся сети магазинов «Виват»), с декабря 2021 года является ООО «БТ групп».

Компания была учреждена в Московской области осенью 2021 года, занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. Владелец — Максим Блинов.

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