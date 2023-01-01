Алёна Бронникова Слесарь из Пермского края отсудил четверть миллиона рублей у работодателя Мужчину уволили за прогулы без справки о заболевании Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

regnum.ru

Жителя деревни Поздышки Частинского района работодатель уволил за пропуск смен и вписал в трудовую книжку соответствующую статью. На сайте службы судебных приставов Пермского края появилась информация о том, что мужчина смог добиться через суд возмещения заработной платы и восстановления деловой репутации.

Мужчина работал слесарем в сельскохозяйственном кооперативе «Славное». Почувствовав в один из рабочих дней недомогание, он сообщил об этом водителю организации и не вышел на смену. В известность непосредственного руководителя он не поставил. Мужчина отсутствовал на рабочем месте несколько дней, но подтверждающий о заболевании документ не предоставил начальству. Его уволили по статье за прогулы и вписали причину в трудовую книжку.

Бывший сотрудник молочного комплекса обратился в суд, где смог добиться справедливости. Судья постановил внести изменения в трудовую книжку истца и выплатить моральную компенсацию в 10 тыс. и недополученную зарплату в размере 250 тыс. руб.

Ранее «Новому компаньону» стало известно о том, что предприниматель из Нытвы более двух месяцев не выплачивал своим сотрудникам заработную плату. В целом долг превысил 600 тыс. руб. К делу подключились следственные органы.





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