Елена Синица Нытвенский предприниматель задолжал работникам больше полумиллиона К делу подключился следственный комитет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае следственные органы завели уголовное дело в отношении руководителя одной из нытвенских коммерческих организаций. Он не выплачивал зарплату сотрудникам более двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, зарплату работники не получали с октября 2022-го по март 2023-го. При этом возможность выплатить деньги в срок у работодателя вполне была. Тем не менее долг по зарплате превысил 600 тыс. руб., говорят в следкоме.

Теперь следователи выясняют все обстоятельства, собирают доказательства.

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