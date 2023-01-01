Максим Артамонов Самолёт из Перми в Минск вылетел с задержкой более пяти часов Причиной задержки стало позднее прибытие самолёта в Пермь Поделиться Твитнуть

ТАСС

Вечером 16 апреля в аэропорту Большое Савино произошла задержка вылета рейса из Перми в Минск более чем на пять часов. Самолёт должен был отправиться в Минск в 17:00, однако был задержан до 22:20. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры, которая взяла ситуацию на контроль.

По данным ведомства, причиной задержки рейса ЕО 1105 авиакомпании «Икар» стало позднее прибытие самолёта. Полететь из Перми в Минск должны 73 человека, в том числе трое детей.

«Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль оказания услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», – уточнили в прокуратуре.

Напомним, первоначально запустить авиасообщение с Минском планировалось в октябре 2022 года. Однако «Уральские авиалинии», которые должны были осуществлять авиарейсы, объявили об отмене полётной программы. В компании сослались на низкий спрос на билеты.

Первый рейс в столицу Белоруссии в начале апреля этого года выполнила авиакомпания Nordwind. До этого последний рейс в Минск состоялся в 90-х годах.

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