Елена Синица Nordwind выполнил первый рейс по направлению Пермь—Минск До этого последний рейс в столицу республики Беларусь состоялся в 90-х годах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 2 апреля, авиакомпания Nordwind выполнила первый рейс по направлению Пермь—Минск. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

открытие регистрации на рейс Пермь-Минск

Министерство транспорта Пермского края

Полетная программа на данный момент рассчитана до 26 октября 2023 года. Улететь в Минск из Перми можно будет два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Тип воздушного судна — Embraer, время в пути составит три часа.





«Мы убеждены, что данный маршрут станет привлекательным вариантом для путешествий у жителей Пермского края. Также позитивным событием станет открытие прямого рейса Пермь—Махачкала с 29 апреля и увеличение частоты перелётов Пермь—Владикавказ до двух раз в неделю, что предоставит пассажирам ещё больше возможностей для комфортного отдыха на Северном Кавказе», — прокомментировала пресс-секретарь авиаперевозчика Ольга Ваврищук.





Пресс-секретарь пермского аэропорта Евгений Кузнецов также добавил, что до этого последний рейс в город республики Беларусь состоялся в 90-х годах.

регистрация на рейс Пермь-Минск

Министерство транспорта Пермского края





Напомним, первоначально запустить авиасообщение с Минском планировалось в октябре 2022 года. Однако «Уральские авиалинии», которые должны были осуществлять авиарейсы, объявили об отмене полётной программы. В компании сослались на низкий спрос на билеты.

Первым анонсировал прямые рейсы от Перми до Минска и обратно губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в июле 2022 года.



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