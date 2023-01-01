Елена Синица В Пермском крае за 2022 год работу потеряли 11 тысяч человек В 2022 году в 45 регионах страны число занятых увеличилось, а в 40 сократилось Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2022 года без работы в Пермском крае остались ещё 11 тыс. человек. Об этом говорится в рейтинге, подготовленном изданием РИА Новости.

Так, если сравнивать число занятых в 2021 и 2022-м, то падение показателя составило 0,9%. Доля безработных в регионе составляет 3,4%, говорится в рейтинге. Число работающих в крае достигает 1,18 млн человек. С такими показателями регион занимает 63-ю строчку рейтинга среди других субъектов РФ.

В целом по стране, в 2022 году в 45 регионах число занятых увеличилось, а в 40 сократилось. В процентном отношении наибольший прогресс по росту занятости в 2022 году отмечен в Севастополе (+14,6%), Республике Тыва (+8,5%) и Республике Ингушетия (+8,1%).

Лидером по абсолютному приросту числа занятых в 2022 году стала Республика Дагестан. В этом регионе за прошедший год количество занятых увеличилось на 92,5 тыс., или на 8%. Вторую и третью строчку рейтинга занимают Алтайский край, где занятость за год выросла почти на 68 тыс. чел., и Ленинградская область (+59,4 тыс. чел.).

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