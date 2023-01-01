Максим Артамонов В Пермском крае прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП под Чернушкой Во время аварии погибли два человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Чернушинского округа Пермского края начала проверку по факту смертельного ДТП на трассе Оса—Чернушка, в котором погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки предстоит дать оценку содержанию подрядчиком дороги, на которой произошла смертельная авария, а также характеру установки дорожных знаков, отметили в прокуратуре.

Напомним, вечером 15 апреля на трассе Оса—Чернушка столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером Volkswagen Touareg. После ДТП машины опрокинулись в кювет и загорелись.

Сообщалось, что водитель и пассажирка Volkswagen были госпитализированы с травмами, а 44-летний водитель и 29-летняя пассажирка Chevrolet погибли на месте. Момент происшествия попал на видеорегистратор одного из очевидцев, и запись появилась в соцсетях. На видео видно, как проезжавшие мимо машины останавливаются, а водители спешат к месту происшествия. Примерно через минуту подъезжает машина скорой помощи.

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