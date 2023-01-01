Алёна Бронникова Появились кадры смертельного ДТП на трассе в Пермском крае В результате аварии двое погибли Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае на трассе Оса-Чернушка 15 апреля вечером столкнулись два автомобиля. В результате аварии два человека погибли, ещё двое пострадали, сообщает ВЕТТА.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером Volkswagen Touareg. После ДТП машины загорелись», — уточняет телеканал.

Водитель и пассажирка Volkswagen были госпитализированы с травмами. 44-летний водитель и 29-летняя пассажирка Chevrolet погибли на месте. Момент происшествия попал на видеорегистратор одного из очевидцев, запись с которого появилась в соцсетях. При столкновении машины загорелись и вылетели в кювет. На видео видно как проезжавшие рядом машины останавливаются, и водители спешат к месту происшествия. Примерно через минуту подъезжает машина скорой помощи

В начале апреля на трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара машину разорвало на части.





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