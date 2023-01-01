Елена Синица
На трассе Пермь—Екатеринбург в ДТП погибли два человека
Авария случилась на 173-м километре трассы
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На автодороге Пермь—Екатеринбург столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По информации очевидцев, от удара с грузовиком легковушку разорвало на части.
В результате ДТП на 173-м километре трассы скончались два человека, говорят в ГИБДД по Свердловской области.
Очевидцы выложили страшные кадры: от удара с фурой легковушку разорвало на части. Погибли два человека.
«Водитель автомобиля ВАЗ-2115 по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком DAF. В результате на месте ДТП до прибытия бригады скорой помощи погибли водитель и пассажир легкового автомобиля», — пишет E1.RU.
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