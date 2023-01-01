Елена Синица В Прикамье стали чаще искать барменов и официантов Предлагаемые зарплаты не изменились Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным за январь-апрель 2023 года, в Прикамье было открыто 330 новых вакансий для официантов, барменов и бариста. Это на 15% больше, чем за такой же период в 2022 году. Такие данные приводит портал по поиску работы hh.ru.

При этом средние предлагаемые зарплаты на том же уровне — 34 482 руб. Впрочем, около 8% вакансий для таких специалистов предлагают доход в два раза больше.

В 60% вакансий для официантов, барменов и бариста опыт работы не требуется, еще в 40% случаев необходим стаж от года до трёх лет.

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