Елена Синица В Пермском крае ожидается потепление до +13 градусов С точки зрения осадков неделя будет почти сухой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на этой неделе температура воздуха будет приближена к климатической норме. С точки зрения осадков неделя будет почти сухой. Больше осадков ожидается в конце рабочей недели. Об этом сообщает « Рифей » со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог.и.я».





В понедельник, 17 апреля, днем потеплеет до +8…+13°. Во вторник будет малооблачная погода, по югу переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается -3…+2°, днём +8…+13°.





К среде ночью температура воздуха опустится до -6…-1°, на северо-востоке до -11°, днём будет в районе +8.

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