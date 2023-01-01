Алёна Бронникова В Перми подросток пытался скрыться на мотоцикле от наряда ДПС Ночная погоня попала на уличные камеры видеонаблюдения Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Ночью 16 апреля на пермских улицах сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за водителем мотоцикла. Видео с уличных камер появилось в пермских соцсетях.

По информации пресс-службы ГИБДД, сотрудники ведомства заметили на Парковом проспекте, как мотоцикл марки VENTO RANGER нарушил правила дорожного движения во время езды. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. Нарушителя удалось задержать. Им оказался 16-летний подросток.

В отношении несовершеннолетнего составлено шесть административных дел, в том числе за управление транспортным средством без водительских прав.

В прошлом году в Пермском крае произошло несколько ДТП с участием несовершеннолетних, управлявших транспортными средствами. Так, в сентябре 2022 года в п. Шахтёрский трое подростков на питбайке врезались в автомобиль, один из детей погиб, двое получили травмы. Ранее в Горнозаводске 14-летний мальчик на мини-мотоцикле сбил семилетнего ребёнка, который получил серьёзные травмы и был госпитализирован.





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