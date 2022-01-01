В Прикамье трое подростков на мотоцикле врезались в автомобиль
Один ребёнок погиб, двое несовершеннолетних пострадали
В посёлке Шахтёрский под Соликамском Пермского края трое подростков на мини-мотоцикле врезались в легковой автомобиль. Об этом сообщает ВЕТТА.
В результате аварии погиб 14-летний школьник, другие два несовершеннолетних получили травмы.
Уточняется, что ДТП произошло 4 сентября. Школьники катались по обочине, а водитель на автомобиле «Лада Гранта» поворачивал налево, в этот момент в него и врезались подростки на питбайке.
Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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