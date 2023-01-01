Алёна Бронникова В Пермском крае женщина спасла детей из горящей квартиры Пожарные устранили возгорание в течение нескольких минут Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Горнозаводске в минувшую субботу, 15 апреля произошёл пожар в одной из квартир жилого дома по ул. Октябрьская. В пресс-службе краевого управления МЧС сообщили, что вызов поступил в 16:00.

В доме загорелась квартира на пятом этаже, жительница которой успела вывести на улицу своих троих детей до приезда пожарных. Кроме того, за это время из дома успели эвакуироваться 25 человек.

Прибывшие на место сотрудники пожарной службы локализовали горение в 16:08, а полностью ликвидировать его удалось в 16:11. Общая площадь распространения огня составила 15 кв. м. Для тушения были привлечены пять единиц техники и 10 человек личного состава. Причины произошедшего уточняются.

Утром в этот же день произошёл пожар в многоквартирном доме Перми на ул. Стахановской. В одной из квартир в 5 утра вспыхнул балкон, из дома успели эвакуироваться 12 человек, никто не пострадал.





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