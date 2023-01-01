Елена Синица Утром 15 апреля в Перми вспыхнул балкон в пятиэтажке Эвакуировались 12 человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В субботу, 15 апреля, в Перми на ул.Стахановская произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в краевое МЧС около 5 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К месту происшествия выехало пожарно-спасательное подразделение. Выяснилось, что горение происходит на балконе жилого многоквартирного дома. Для ликвидации пожара привлекались 21 человек личного состава и шесть единиц техники.

Потушить пожар удалось к 05:12, говорят в МЧС. Площадь пожара составила около 2 метров квадратных. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 12 человек. Пострадавших нет.

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