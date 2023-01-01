Рузанна Баталина корреспондент Музей современного искусства PERMM запускает экспериментальные мастерские Поделиться Твитнуть

Пресс-служба музея PERMM

В музее современного искусства PERMM появился новый формат художественных практик для взрослых — мастерская «Абстрактные скульптуры. Моделирование» (16+) с профессиональным скульптором Юрием Шикиным. Каждый участник побывает в роли скульптора, познакомится с технологическими тонкостями художественного литья и создаст собственные минималистичные скульптуры из бумаги, картона и воска.

Контекстом для мастерской станет проходящая в музее выставка скульптора и художника-минималиста Андрея Красулина «Андрей Красулин. Начала» (18+). В формате мастерской участники смогут погрузиться в технику художника и станут в каком-то смысле сопричастными его творческому процессу.

Работа мастерской разделится на три этапа: первый час будет посвящён знакомству с технологией художественного литья, особенностями и правилами абстрактной скульптуры и фактурами материалов, а также разработке эскизов моделей. Второй — работе с бумажными и картонными моделями, а третий — непосредственно изготовлению скульптур, после которого каждый участник приобретёт новый творческий опыт и овладеет навыками, полезными для любого начинающего художника.

Ведущий — пермский художник, скульптор и куратор, ученик школы «АртПолитика» и один из участников арт-группы «Куб» Юрий Шикин. Он работал в Уральском филиале академии Ильи Глазунова, заведовал мастерской объёмного моделирования и читал курс лекций по технологии художественной обработки металлов. Пермским зрителям Юрий Шикин известен, в частности, благодаря серии миниатюрных скульптур, которые появились на улицах города в рамках фестиваля «ПМЖПЕРМЬ».

Занятия мастерской «Абстрактные скульптуры. Моделирование» будут проходить по воскресеньям— 16 и 30 апреля, 14 мая — с 16:00 до 18:30. Требуется предварительная регистрация.





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