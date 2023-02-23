Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сияние простоты В Музее современного искусства PERMM открылась персональная выставка Андрея Красулина Поделиться Твитнуть

«Андрей Красулин. Начала» (6+) — это вторая совместная выставка пермского Музея современного искусства и московской pop/off/art gallery; как и с выставкой «Николай Касаткин. Двойная перспектива» в 2019 году, проект курировали Арсений Сергеев и основатель московской галереи Сергей Попов; и, как и в тот раз, речь идёт о масштабной экспозиции работ живого классика — художника из тех, что принято называть «настоящими» или «большими».

Работы Красулина выставляются в Третьяковской галерее и в Русском музее, его скульптуры украшают фасад театра «Мастерская Петра Фоменко» и фойе Московского международного музыкального центра, а Российскую медицинскую академию непрерывного образования — бывший Институт усовершенствования врачей — он оформил полностью: и фасад, и интерьеры, и двор; фонтан «Древо жизни» как раз в этом дворе — наверное, самая известная работа Красулина. Из этого перечня понятно, что речь идёт о скульпторе-монументалисте; не самая подходящая, казалось бы, фигура для презентации в музее, но Арсений Сергеев и Сергей Попов создали не просто экспозицию, представляющую творчество Красулина, а выставку-лабораторию, где настолько полно и разнообразно показали мастерскую художника, всю «кухню» его искусства, что зритель как будто проникает в его внутренний мир и вместе с ним переживает процесс творческого мышления от случайно увиденного предмета до готовой монументальной скульптуры — со всеми возможными причудами и извивами художнической мысли, со всеми сложными влияниями и взаимодействиями воспоминаний, впечатлений, озарений.

Как многие советские монументалисты, Красулин создавал большие скульптурные объекты на заказ — для заработка, а для себя делал совсем другие вещи — они-то и составляют основную часть выставки в PERMM. Даже в монументальном творчестве художник был бескомпромиссным и не брал заказы, в которых ему не была бы предоставлена творческая свобода. Посетители выставки могут в этом убедиться: в экспозиции много видео с известными крупными объектами, которые, с одной стороны, полностью вписываются в советскую урбанистическо-декоративную практику, а с другой стороны, исполнены новаторства и особого художественного качества. Достаточно упомянуть скульптуры и барельефы в Институте усовершенствования врачей, работа над которыми заняла у Красулина несколько лет жизни.

Никита Чунтомов

Фонтан «Древо жизни», созданный в 1980 году, называют первой абстрактной скульптурой в Москве, и в нём в полной мере воплощаются художественные принципы Красулина: сочетание абстрактных форм и легко читаемых конкретных сюжетов, а также минимум выразительных средств. Будучи одним из лидеров минимализма ХХ века, художник умеет наполнить эмоциями и смыслами каждую линию, точку, простейшую геометрическую фигуру.

Как все минималисты, Красулин тяготеет к «бедным» материалам, и в этом создатели выставки видят параллели с «Русским бедным», с презентации которого начиналась история музея PERMM. Действительно, в экспозиции есть вещи, которые так и просятся в «Русское бедное», — например, объект, созданный из деревянного ящика, явно побывавшего в обороте где-то в недрах розничной торговли и наполненного сухими листьями, из-под которых виднеется моток ржавой колючей проволоки. Это многозначительное произведение полностью создано из найденных предметов; Красулин называет их «самородками». Частенько он использует для создания ассамбляжей скомканные черновики — собственные или своей жены писательницы Людмилы Улицкой; этакая щедрость очень богатого в плане творческого материала человека, превращающего один артефакт в другой и тем самым его уничтожающего и в то же время дающего фрагменту творческого процесса второе рождение. В экспозиции в PERMM есть несколько таких работ.

Но, если честно, для Красулина, в отличие от «Русского бедного», простые формы важнее простых материалов. Так, форма коробки, ящика для него стала предметом одержимости: на выставке представлено множество объектов, выдержанных в этой форме, но выполненных из «высоких» материалов, — это и живопись на холсте, и бронзовые отливки.

Ещё один простейший паттерн, который Красулин изучает, трансформирует и мастерски применяет на протяжении всей жизни, — это крест. Художник совершенно не боится тех ассоциаций, которые приросли к этому символу за последние 2000 лет истории цивилизации и могут показаться слишком однозначными. Его кресты — это перекрестья оконных рам, прорези бойниц, скрещенья рельсов, «судьбы скрещенье»... Крест становится главным элементом эскиза памятника Владимиру Высоцкому, увы, не осуществлённого, и памятника строителям канала Москва — Волга, к счастью, осуществлённого; а вообще, на выставке представлено множество вариантов этого образа.

Никита Чунтомов

В творчестве Андрея Красулина даже такой, казалось бы, нерушимо связанный с натурой жанр, как портрет, редуцируется до простейших паттернов и архетипов, не теряя при этом важнейшего качества портрета — сходства с оригиналом. Это видно и по автопортретам, и по скульптурным портретам отца художника, и по безымянным образам инвалидов войны, которые Красулин воплощает в самых разных материалах.

Арсений Сергеев, куратор выставки «Андрей Красулин. Начала»:

— Основное намерение Андрея Красулина — предельная ясность и лаконичность.

Все его работы — цельные, законченные и мощные и в то же время сделанные ровно настолько, насколько это необходимо для того, чтобы выразить идею. Всю свою жизнь он последовательно практикует скупой и строгий метод создания худо­жественных произведений, где простые базовые жесты и формы превращаются в символы, причём символы сакрального свойства.

Сияние простоты — именно то, что нам хотелось бы показать в этой выставке.

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