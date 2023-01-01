Алёна Бронникова В пасхальные выходные в Перми изменилось движение некоторых автобусов Сезонные маршруты запустили раньше обычного Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми внесла изменения в движение общественного транспорта на выходные 15 и 16 апреля. Связаны они с празднованием Пасхи и установившейся благоприятной погодой.

В воскресенье 16 апреля до Северного кладбища пермяки смогут доехать на автобусе № 46 от остановки «Пермский академический «Театр-Театр». В постоянном режиме маршрут будет введён 30 апреля. По выходным будет курсировать два больших автобуса, а в будни — один, небольшой вместительности.

Для пассажиров автобусов № 1, 5, 8, 14, 25, 33, 61 и 75 до 18:00 организованы дополнительные остановочные пункты «по требованию» на Южной дамбе, у кладбища «Южное».

Маршрут автобуса № 65 раньше обычного продлён до кооператива «Сосновый Бор». Изменение введено на сезон, до конца октября. Утреннее расписание будет аналогичным прошлогоднему.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что администрация Перми анонсировала изменения в движении общественного транспорта на праздничные выходные 15 и 16 апреля.





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