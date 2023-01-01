Елена Синица В Перми изменят движение общественного транспорта в период празднования Пасхи Также раньше обычного запустят сезонные маршруты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На период празднования Пасхи, 15 и 16 апреля, в Перми изменят движение общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, 15 и 16 апреля, с 09:00 до 18:00 будут организованы дополнительные остановочные пункты «по требованию»: «Кладбище «Южное» на Южной дамбе для автобусных маршрутов №1, 5, 8, 14, 25, 33, 61 и 75.

Также стало известно, что раньше обычного запустят сезонные маршруты. С 15 апреля автобусы №65 «Кооператив «Сосновый бор»—Садовая—Берёзовая роща» будут продлены до кооператива «Сосновый бор».

Помимо этого сообщается, что автобус №46 «Пермский академический «Театр-Театр»—Северное кладбище» также будет ездить 15 и 16 апреля, однако в постоянном режиме будет курсировать только с 30 апреля.





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