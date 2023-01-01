Андрей Стрельцов «Звезда-2005» одержала крупную победу Пермская женская футбольная команда обыграла красноярский «Енисей» Поделиться Твитнуть

Матч пятого тура женской футбольной Суперлиги «Звезда-2005» провела на домашней арене. Соперником был красноярский «Енисей».

Уже на первых минутах хозяйки поля открыли счет. Отличилась Елизавета Сергейчик. На 18-й минуте Олеся Курочкина реализовала пенальти и удвоила преимущество пермской команды. В середине второго тайма Елизавета Сергейчик оформила дубль. В итоге победа ЖФК «Звезда-2005» со счётом 3:0.

Следующий матч подопечные Елены Сусловой проведут в Рязани 22 апреля.

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