Елена Синица В Перми на улице Кочегаров 15 апреля загорелась теплотрасса Для ликвидации пожара отправили 18 человек личного состава Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми на ул. Кочегаров 15 апреля произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, сигнал о возгорании поступил в 15:18.

На место происшествия выехало пожарно-спасательное подразделение. Выяснилось, что происходит горение теплотрассы. Для ликвидации пожара отправили 18 человек личного состава и четыре единицы техники.

Предварительно, площадь пожара — 100 кв. м. Информация оперативная, подлежит уточнению.

Ранее сообщалось, что 15 апреля произошёл пожар на балконе жилого многоквартирного дома. Для ликвидации горения привлекались 21 человек личного состава и шесть единиц техники.









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