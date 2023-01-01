Елена Синица В Кудымкаре хотят переименовать улицу в честь погибшего на СВО майора Переименовать предлагается улицу Парковую Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского ГО

Жителям Кудымкарского городского округа предлагается проголосовать за или против переименования улицы Парковой. Её хотят назвать в честь майора, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрации округа в своих социальных сетях.

Так, улица может приобрести название Майора Копанцева. Он был жителем села Верх-Юсьва и обучался в Верх-Юсьвинской средней школе Кудымкарского района.

В 2019 году получил воинское звание майор. Копанцев Дмитрий Вячеславович в январе 2022 года был направлен на учения в Белоруссию, а с 24 февраля — был отправлен в зону СВО.

«У Дмитрия было много наград. Последние две медали Дмитрию Копанцеву были вручены посмертно — это Медаль «За Отвагу» и Орден « Мужества». В связи с этим хотим изучить общественное мнение по поводу переименования улицы», — прокомментировали в администрации.

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