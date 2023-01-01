Елена Синица
Стало известно, когда в Пермский край придет потепление
Прошедшей ночью в регионе похолодало до -16 градусов
В Пермском крае прошедшей ночью похолодало до -16 градусов — температурный минимум синоптики отметили в Бисере. В Перми температура опускалась до -10,4 градуса. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.
По имеющейся информации, утром 15 апреля воздух начал постепенно прогреваться. Днем как в субботу, так и в воскресенье будет около +2…+7˚ по краю и около +5 ˚ в Перми,
Ночью с воскресенья на понедельник в крае будет -2..-7˚, в Перми около -5˚.
Когда же ждать весеннее тепло? Синоптики говорят, что со среды на следующей неделе — 19 апреля. В этот день будет +12…+14 градусов.
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