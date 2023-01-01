Елена Синица В Оверятах 14 апреля грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину Устанавливается личность погибшей Поделиться Твитнуть

В пятницу, 14 апреля, в Пермском крае на станции Оверята грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

К месту происшествия выезжали следственно-оперативная группа и исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора. Ведомство выясняет обстоятельства произошедшего, а также устанавливает личность погибшей.

Как рассказали в Центральном МСУТ СКР, пострадавшая переходила через железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако столкновения избежать не удалось.

Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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