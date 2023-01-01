Елена Синица Сотрудники пермской ППС нашли в сугробе 30 ящиков с патронами Заведено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми сотрудники ППС нашли в сугробе 30 ящиков с патронами. После проведения занятий по кинологической подготовки сотрудники ведомства заприметили коробки с надписью «Барнаульский патронный завод».





Как пишет телеграм-канал 112, коробки нашли вблизи Сылвенского тракта. По результатам экспертизы, в 30-ти ящиках находился 1271 патрон калибра 7,62. Большая часть — БК для карабинов «Сайга» и «Вепрь».





В полиции изданию properm.ru подтвердили информацию о найденных патронах. Как уточнили в ведомстве, нашли их еще в марте. Было заведено уголовное дело

по статье «Незаконные приобретение, хранение оружия и боеприпасов».

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