Максим Артамонов Краевая прокуратура не смогла оспорить в суде возврат имущества Порта Пермь В надзорном органе считают, что проданные объекты не подлежали приватизации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев иск региональной прокуратуры к АО «Порт Пермь», территориальному управлению Росимущества и нескольким компаниям, отказал в удовлетворении требований. Прокуратура требовала вернуть в собственность государства приватизированные объекты.

На суде ответчики утверждали, что при преобразовании госпредприятия «Порт Пермь» нарушения программы приватизации не были допущены. Также было заявлено об истечении срока исковой давности по требованиям прокуратуры.

В октябре прошлого года в краевой арбитраж поступило исковое заявление прокуратуры к территориальному управлению Росимущества, ООО «Порт Пермь», АО «Порт Пермь», ООО «Порт Сити», ООО «Инвестгрупп», ООО «Диджитал порт», а также к чешской компании «Далтамен, СЕ».

Надзорный орган требовал признать незаконными сделки, по которым АО «Порт Пермь» получило из федеральной собственности инфраструктурные объекты (трансформаторные подстанции, линии электропередачи и т.д.) и земельные участки в Перми и Кондратово.

В 2009 году спорные объекты были незаконно переданы Росимуществом АО «Порт Пермь», а затем они оказались в собственности других лиц. Истец просил вернуть спорное имущество в собственность РФ, считают в прокуратуре.

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