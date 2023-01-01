Елена Синица В Прикамье ребёнку выплатят 650 тысяч рублей за душевную боль из-за смерти отца Решение суда в законную силу не вступило Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Свердловского района Перми приняла участие в рассмотрении судом гражданского дела по иску местной жительницы к коммерческой организации о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Истец — мать несовершеннолетней девочки. Отец ребёнка работал помощником машиниста буровой установки. В одну из командировок с мужчиной произошёл несчастный случай на производстве, в результате которого он погиб.

По данным суда, это произошло из-за нарушения правил дорожного движения, отсутствия контроля за безопасными условиями труда, непроведения инструктажей по технике безопасности.

«Гибель отца причинила ребёнку невосполнимые физические и нравственные страдания, глубокое потрясение, острую душевную боль», — говорят в прокуратуре.





В связи с этим было принято решение взыскать в пользу ребёнка компенсацию в размере 650 тыс. руб. Решение суда в законную силу не вступило.

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