Елена Синица
В Прикамье ребёнку выплатят 650 тысяч рублей за душевную боль из-за смерти отца
Решение суда в законную силу не вступило
Прокуратура Свердловского района Перми приняла участие в рассмотрении судом гражданского дела по иску местной жительницы к коммерческой организации о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Истец — мать несовершеннолетней девочки. Отец ребёнка работал помощником машиниста буровой установки. В одну из командировок с мужчиной произошёл несчастный случай на производстве, в результате которого он погиб.
По данным суда, это произошло из-за нарушения правил дорожного движения, отсутствия контроля за безопасными условиями труда, непроведения инструктажей по технике безопасности.
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