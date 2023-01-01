Алёна Бронникова В Пермском крае нашли труп, который пролежал в квартире пять лет Тело обнаружили соседи Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Лысьве жители дома по ул. Трактовой, 97 нашли труп человека в одной из квартир. Им оказался 70-летний хозяин помещения.

Издание «Комсомольская правда» сообщает, что тело умершего мужчины пролежало в запертой квартире около пяти лет. За это время соседи не замечали никаких признаков, в том числе отсутствовал специфический трупный запах.

«Как-то давно приходил родственник умершего, интересовался: видели — не видели. Но в квартиру не зашёл. Видимо, не захотел. Труп на днях нашёл один из соседей. Дедушке было под 70 лет. Он пролежал там ориентировочно пять лет — в кармане полиция нашла платёжки за квартиру от 2017 года. В этом же году я его в последний раз и видел», — цитирует очевидца СМИ.

К делу подключились следственные органы, однако криминальная составляющая, скорее всего, отсутствует. О пожилом мужчине просто забыли его родственники.

Ранее «Новый компаньон» писал о найденном мёртвым в своей квартире бывшем прокуроре Пермском области. Борису Наместникову было 90 лет.





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