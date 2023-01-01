Бывший прокурор Пермской области найден мёртвым в своей квартире Борису Наместникову было 90 лет Поделиться Твитнуть

Возглавлявший прокурору Пермской области с 1979 по 1982 год Борис Наместников найден мёртвым утром 19 марта в ванной комнате своей московской квартиры. Труп обнаружила жена Наместникова. Характер травм позволил предположить, что пенсионер покончил с собой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Предсмертной записки 90-летний мужчина не оставил.

Наместников проработал в органах прокуратуры более 30 лет. Начинал в Псковской области, возглавлял прокуратуры Пермской и Московской областей, возглавлял Следственное управление Прокуратуры РСФСР.









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