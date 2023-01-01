Алёна Бронникова В Пермском крае вводятся сезонные ограничения движения грузовиков Запрет начнёт действовать с 17 апреля Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

С начала следующей недели, 17 апреля в Пермском крае начнут действовать ограничения для передвижения грузовиков дорог с асфальтобетонным типом покрытия. Распоряжение об этом подписал министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.

Ограничения связаны со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог весной из-за перенасыщения почвы влагой. Под действием большегрузов дорожное полотно может деформироваться и привести к серьёзным последствиям.

Действовать запрет будет до 16 мая для машин с нагрузкой 7 т на одну ось, и 5 т и 6 т на группу из двух и более трёх сближенных осей соответственно. Движение будет разрешено автобусам, грузовикам, перевозящим продукты питания и жизненно необходимые продукты, служебному транспорту и дорожной техники и автомобилям для ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧП.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что краевой минтранс опубликовал распоряжение о введении ежегодных ограничений. Запрет на грузоперевозки на дорогах с переходным типом покрытия введён с 10 апреля до 9 мая.





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