Елена Синица Большегрузам объявили несезон В краевом минтрансе рассказали, когда и зачем ограничат движение большегрузов Поделиться Твитнуть

С приходом весны почва перенасыщается влагой, а значит, земляное полотно под асфальтом становится уже не таким устойчивым. Если же по такой дороге проедет большегруз, дорожное покрытие подвергается деформационным воздействиям, и образуются просадки и пучины.

Именно поэтому министерство транспорта Пермского края с наступлением весны вводит ограничения для машин, у которых нагрузка на ось превышает допустимые в этот период значения. В 2023 году для региональных дорог с переходным типом покрытия (без асфальта) оно будет действовать с 10 апреля по 9 мая включительно, а для региональных дорог с асфальтобетонным типом покрытия — с 17 апреля по 16 мая, говорится в распоряжении ведомства за подписью министра транспорта Пермского края.





Где и когда?





Так, с 10 апреля ограничения будут действовать на 22 региональных дорогах с переходным типом покрытия. В их числе автотрассы Барда—Куеда, Оханск—Большая Соснова, Коса—Соликамск, Усть-Кишерть Суксун, Очер—Осиновка, Гайны—Усть-Черная. Не получится большегрузам проехать и по трассам Лысьва—Кын, Ощепково—Никитино, Сива—Кудымкар и Юксеево—Коса.





С 17 апреля ограничения коснутся семи десятков дорог с асфальтобетонным типом покрытия. Например, Кунгур—Соликамск, Пермь—Березники, часть ш. Космонавтов, Пермь—Усть-Качка, Кудымкар—Гайны.





А для всех ли?





В министерстве транспорта заявили, что не для всех грузовых автомобилей вводятся ограничения. Так, разрешены пассажирские перевозки, перевозки продуктов питания, животных, кормов для сельскохозяйственных животных, лекарственных препаратов, топлива, грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП.





Не касается запрет и транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов. Сможет спокойно также проехать транспорт, необходимый для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения, а также водоотведения населённых пунктов.





Важно, что проезд будет допустим по специальным разрешениям, выдаваемым Федеральным казённым учреждением «Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства».





Когда именно и где будут введены ограничения, министерство транспорта традиционно уведомляет за 30 дней на своём официальном сайте. Там содержится информация о причинах и сроках ограничения, а также о порядке и местах выдачи специальных разрешений.





Следить за соблюдением ограничительных мер будут подразделения ГИБДД. Их работу организует ГУ МВД России по Пермскому краю и Ространснадзор.





Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, временное ограничение движения тяжёлых автомобилей по дорогам на время весеннего пучения грунтов является ежегодным.





«Так нам удаётся избежать серьёзных повреждений дорожного полотна во время весенней распутицы. Безусловно, это не касается доставки важных продуктов и товаров, проезда спецтехники. Ни один населённый пункт на это время не остаётся отрезанным от цивилизации», — подчеркнули в краевом ведомстве.

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