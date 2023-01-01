Алёна Бронникова В марте в Пермском крае выросли цены на непродовольственные товары и услуги Сильнее всего подорожали лекарства и туристические услуги Поделиться Твитнуть

В Прикамье за март 2023 года зафиксировано повышение стоимости непродовольственных товаров и услуг, продукты питания за этот период подешевели на 0,2%. Пермьстат опубликовал данные об индексах потребительских цен за прошедший месяц.

По сравнению с февралём 2023 года, цены выросли в общих категориях на ткани, одежду, обувь и табачные изделия. Сильнее всего подорожали медикаменты — на 0,8%, из них только жизненно важные лекарства показали рост на 0,5%. Так, цена парацетамола составила 95,3% от цены прошлого месяца, а цена фуросемида — 107,5%. Рост цен на одежду, обувь и трикотажные ткани сложился в диапазоне 0,1-6,3%, легковые отечественные автомобили подорожали на 0,8%, а подержанные импортные — на 0,1%. Снизились индексы цен на моющие и косметические средства (1,1%), на строительные материалы (0,2%), компьютеры и телерадиотовары на 0,9-7,6%. При этом электротовары менялись в цене неравномерно. Например, холодильники подешевели на 6,3%, а микроволновки, стиральные машины и пылесосы стали дороже на 0,2-5,8%.

По информации статистического органа, за месяц из продуктов сильно подорожали макаронные изделия — 102,2% к февралю, масло сливочное и сахар — 102,1%. В целом, стоимость этих категорий, а также индейки, кальмаров, мороженых креветок, яиц, сыров и чёрного пакетированного чая выросла на 2-5%. Цена на крупы в целом оказалась ниже на 2,8%, на овощи — 1,8%. Индекс цен на отдельные категории наиболее заметно снизился на пельмени — 5,9%, сухие супы — 5,5%, сырки творожные — 4,7%, на рыбу — 2,1%. Также подешевели мясо и птица, молоко и молочная продукция, хлеб и алкоголь.

Индекс цен на услуги по Пермскому краю, в основном, вырос за счёт увеличения цен на экскурсии — 11,5%, на зарубежный туризм — 11,4%, на билеты в поездах — 3,4%. На 7% подешевели полёты эконом-классом.

Ранее Пермьстат сообщал об удорожании промтоваров в феврале на 2,4% за месяц и о снижении цен на сельхозпродукцию на 1,9%.





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