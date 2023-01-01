Елена Синица За год жители Пермского края совершили безналичные операции на 729 млрд рублей Доля безналичных операций в прошлом году достигла 97% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошлый год жители Пермского края совершили 1,2 млрд безналичных операций. Суммарно было потрачено 729 млрд руб. Количество транзакций за год возросло на 9%, а их сумма — на 12%. Такие данные приводит Пермское отделение Банка России.

Доля безналичных операций в прошлом году достигла 97%, остальное — снятие наличных. Как говорит заместитель управляющего Пермским отделением Банка России Марина Проскурякова, рост безналичных операций в первую очередь связан с развитием платёжной инфраструктуры. Кроме этого, оказало влияние и увеличение количества используемых банковских карт. К началу 2023 года их было почти 7 млн. Ещё год назад их было на 20% меньше.





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