Елена Синица С начала сезона от укусов клещей пострадали свыше 100 жителей Пермского края Среди них 38 детей Поделиться Твитнуть

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По информации краевого Роспотребнадзора, с начала сезона в регионе от укусов клещей пострадали 132 жителя. В числе пострадавших 38 детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что в 61 случае клещ напал при посещении садовых участков, в 28 — во время прогулки по лесу, а в 25 — на придомовых территориях в частном секторе. Еще 18 случаев произошли во время посещения лесопарковых зон.

Как показали исследования, 23,4% клещей, снятых с пострадавших, были инфицированы иксодовым боррелиозом, 0,9% — моноцитарным эрлихиозом и 2,8% — гранулоцитарным анаплазмозом.

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