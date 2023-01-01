Максим Артамонов В Перми задержаны подозреваемые в нападении на мужчину у торгового центра Ими оказались жители Сылвы и Новых Лядов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми полицейские задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении в торговом центре по ул. Революции. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на МВД по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, происшествие случилось на этой неделе, когда двое злоумышленников выследили жертву у банкомата. Когда мужчина снял 70 тыс. руб., они сообщили об этом своим подельникам. Они сели в автомобиль 44-летнего мужчины и, угрожая ножом, стали требовать отдать им деньги. Он отказался, и они нанесли ему несколько ран. В этот момент пермяк начал сигналить клаксоном, чтобы привлечь внимание прохожих. Злоумышленников пытались задержать очевидцы, но нападавшим удалось скрыться.

Вскоре полиция установила личности нападавших и задержала четверых подозреваемых. Ими оказались жители поселков Сылва и Новые Ляды 20-30 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2. 162 УК РФ (разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору).

По данным правоохранителей, молодые люди могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений. Также полицейские устанавливают личности пермяков, которые помогли пресечь вооружённое нападение. Всех участников инцидента просят обратиться по тел. 246-83-77.

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