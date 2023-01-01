Елена Синица Компании из недружественных стран заинтересовались ПМЭФ Однако конкретные организации пока не раскрываются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Многие компании из недружественных стран проявили интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдёт летом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Однако он отметил, что Кремль пока не намерен называть компании, о которых идёт речь.





«Даже если они будут, мы не можем о них говорить, потому что, если мы об этом скажем, их просто живьём съедят. Но, тем не менее, многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют большой интерес», — цитирует его слова ТАСС.













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