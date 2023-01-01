Максим Артамонов Историческое здание Ханнеса Мейера по ул. Уральской, 110 огородят забором Также там будет установлено видеонаблюдение Поделиться Твитнуть

Ул. Уральская, 110

Константин Долгановский

До конца этой недели историческое здание по ул. Уральской, 110 огородят забором. Планируется закрыть большую часть периметра — со стороны Цирка, ул. Степана Разина и частично со стороны ул. Уральской.

Как сообщают «Вести», после того как территория будет огорожена, по периметру планируется установить систему видеонаблюдения.

Напомним, на этой неделе в здании произошёл пожар — уже пятый с начала года.

В феврале 2023 года мэрия Перми заключила договор с ООО «ЖБК-Строй» на реконструкцию здания на 645,6 млн руб. Здесь планируется разместить школу № 146. Работы должны завершиться до конца 2025 года. В марте в мэрии собирались создать рабочую группу для планировки территории этого участка.

Дом по ул. Уральской, 110 построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Долгое время здесь располагалось общежитие, но из-за аварийного состояния дом был расселён.

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