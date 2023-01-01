Елена Синица Гостиничная недвижимость стала лидером по объему вложений в России в начале 2023 года За квартал в направление вложено 40 миллиардов рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным аналитиков консалтинговой компании NF Group, за первый квартал 2023 года общий объем вложений в коммерческую недвижимость России достиг 138,8 млрд руб. Это на 25% больше, чем годом ранее. Квартальный результат оказался рекордным за историю наблюдений, говорят в компании.

Интересно, что за это время доля иностранного капитала выросла до 5,4%. Несмотря на продолжающуюся геополитическую напряженность и сохранение санкционного давления на экономику России, активность инвесторов оказалась крайне высокой, отмечают аналитики.

Так, что касается структуры инвестирования по типам недвижимости, то снижается доля площадок под девелопмент — показатель опустился с 62% до 43%. В то же время растет интерес к готовым объектам коммерческой недвижимости, в том числе ранее принадлежавшей иностранным компания и фондам.

Лидером по объему вложений впервые за долгое время оказался сегмент гостиничной и курортной недвижимости. На это направление пришлось 29% инвестиций или более 40 млрд руб. При этом стоит отметить, что столь крупный объем был сгенерирован всего двумя крупными сделками: покупкой компанией «Горные Вершины» курорта «Архыз» (24-25 млрд руб.) и приобретением группой АФК «Система» сети отелей компании Wenaas Hotel Russia AS, расположенных в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России (15-17 млрд руб.).





Также в топе остается складская недвижимость с долей в 12% и общим объемом вложений на уровне 16,1 млрд руб.

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