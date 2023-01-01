Елена Синица
Гостиничная недвижимость стала лидером по объему вложений в России в начале 2023 года
За квартал в направление вложено 40 миллиардов рублей
По данным аналитиков консалтинговой компании NF Group, за первый квартал 2023 года общий объем вложений в коммерческую недвижимость России достиг 138,8 млрд руб. Это на 25% больше, чем годом ранее. Квартальный результат оказался рекордным за историю наблюдений, говорят в компании.
Интересно, что за это время доля иностранного капитала выросла до 5,4%. Несмотря на продолжающуюся геополитическую напряженность и сохранение санкционного давления на экономику России, активность инвесторов оказалась крайне высокой, отмечают аналитики.
Так, что касается структуры инвестирования по типам недвижимости, то снижается доля площадок под девелопмент — показатель опустился с 62% до 43%. В то же время растет интерес к готовым объектам коммерческой недвижимости, в том числе ранее принадлежавшей иностранным компания и фондам.
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