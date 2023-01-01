Елена Синица Пермяки назвали топ самых скучных профессий В их числе работа охранников и продавцов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По мнению жителей Перми, самая скучная работа у охранников — за этот вариант проголосовали 17% опрошенных жителей. Дале в топе идут бухгалтеры (12%) и продавцы (11%). Такие данные приводит портал SuperJob.

Интересно, что сами охранники и продавцы тоже признаются, что испытывают скуку ежедневно (18 и 12% соответственно). А вот бухгалтеры с такими результатами опроса не согласны, отмечая, что им не до скуки (66%) — то отчеты, то проверки.

Унылой и беспросветной ежедневная работа кажется 15% операторов кол-центров, 16% сисадминов, каждому пятому офис-менеджеру. А вот больше всего тех, кто не знает, что такое синдром хронической скуки, — среди учителей (77%), воспитателей (64%) и врачей (55%).





Никогда не скучающих на работе среди женщин больше, чем среди мужчин (52 и 41% соответственно).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.