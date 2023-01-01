Максим Артамонов
В спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края
Александру Кайгородову было 27 лет
В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец села Нердва Карагайского муниципального округа Александр Кайгородов. О его гибели сообщили в местной администрации.
При каких обстоятельствах и где он погиб, чиновники не уточняют. Известно лишь, что это случилось 15 марта этого года.
Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего. О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.