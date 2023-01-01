Максим Артамонов В спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Александру Кайгородову было 27 лет Поделиться Твитнуть

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец села Нердва Карагайского муниципального округа Александр Кайгородов. О его гибели сообщили в местной администрации.

При каких обстоятельствах и где он погиб, чиновники не уточняют. Известно лишь, что это случилось 15 марта этого года.

Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего. О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.

Напомним, в феврале стало известно , что в ходе спецоперации на Украине погиб другой житель Каргайского муниципального округа — Руслан Рассамахин. Он участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер».

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