В спецоперации погиб 31-летний житель Карагайского округа Руслан Рассамахин служил в ЧВК Вагнер Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине 29 января погиб житель Каргайского муниципального округа Пермского края Руслан Рассамахин, об этом сообщили в местной администрации.

«При выполнении боевой задачи в составе ЧВК "Вагнер" погиб наш земляк, уроженец села Карагай Рассамахин Руслан Александрович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Руслана. Душевных вам сил пережить это горе», — говорится в информации.

Траурный митинг состоится 18 февраля в актовом зале Карагайской больницы. Начало митинга в 13.00, отпевание в 14.00.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.