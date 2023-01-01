Андрей Стрельцов «Амкар» проиграл при новом главном тренере Футболисты пермской команды уступили дома «Иртышу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Красно-черные» потерпели второе подряд поражение в первенстве второй лиги, после зимнего перерыва. На этот раз пермский клуб уступил омскому «Иртышу» 1-3 на своем поле.

Напомним, что после поражения 2 апреля в Миассе был сменён тренерский штаб «Амкара». Однако рокировка не помогла команде и она потерпела поражение и под управлением Ивана Черенчикова. Это усложнило для пермской команды выполнение основной задачи сезона — выхода в первый дивизион.





Следующий поединок «красно-черных» пройдёт вновь дома. Соперником будет барнаульское «Динамо».

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