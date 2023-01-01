Елена Синица
Пермь сковали семибалльные пробки
Аварий пока не фиксируется.
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Тяжелее всего придется тем, кто сейчас находится в центре города — стоят улицы Ленина, Попова, Монастырская, Луначарского, Пушкина, Сибирская. Не обходится без пробок и на Коммунальном мосту.
Также серьезно встрять можно, если ехать по шоссе Космонавтов, улицам КИМ, Уральской, Комсомольскому проспекту. Аварий пока не фиксируется.
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