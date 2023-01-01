Алёна Бронникова В Пермском крае закончился первый этап отбора на участие в региональном проекте «Умею плавать» Отобрано более трёх тысяч детей Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

В Пермском крае завершился первый этап отбора на участие в региональном проекте «Умею плавать». Об этом на заседании Правительства Прикамья 13 апреля рассказала министр спорта и физической культуры Татьяна Чеснокова.

Реализация проекта в регионе началась в прошлом году. Основной его целью стало обучение технике плавания и правилам поведения на воде по 36-часовой программе. Участие могут принять только третьеклассники. Контрольным испытанием по итогам занятий становится сдача нормативов ГТО по плаванию на расстояние 25 м. В прошлом году из 2,8 тыс. школьников 90% выполнили задачу на знаки отличия.

В этом году из запланированных шести тысяч было отобрано более 3,5 тысяч детей. Следующий этап состоится в июле 2023 года. В декабре планируется устроить фестиваль по плаванию для всех участников проекта. Власти решили увеличить размер финансирования на его реализацию в два раза — до 22,8 млн руб. Участие могут принять все муниципалитеты Прикамья. При отсутствии бассейна на территории округа, власти готовы организовать выезды в ближайшее учреждение в соседних округах, которое оборудовано всем необходимым.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов проявить активность в реализации этой программы. Он отметил, что участие в ней помогает детям обрести жизненно важные навыки и привить интерес к спорту.

«Это позволяет делать детей более сильными, успешными. Возможно, кто-то из них займётся плаванием профессионально. С учётом того, что у нас много водоёмов и рек, умение плавания зачастую сохраняет жизнь людей. Поэтому просьба к главам муниципальных обарзований, как и в других региональных проектах участвовать максимально в них. Они направлены на то, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми», — заявил губернатор.

В конце марта в Перми состоялись Всероссийские соревнования по плаванию для спортсменов 11-14 лет. Наибольшее количество золотых медалей завоевали ребята из Пермского края.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.