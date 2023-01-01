В Перми 30-31 марта пройдут Всероссийские соревнования по плаванию Поделиться Твитнуть

Автор фото Владимир Горшков

С 30 по 31 марта 2023 года в спорткомплексе «Олимпия-Пермь» пройдут Всероссийские соревнования по плаванию «Пермская волна» в честь 300-летия Перми. Мероприятие поддержат «Уралхим» и «Уралкалий».

В соревнованиях примут участие спортсмены из разных регионов страны: юноши 13-14 лет и девушки 11-12 лет по уровню подготовленности не ниже третьего юношеского спортивного разряда. Заплывы пройдут в 50-метровом бассейне на дистанциях от 50 до 400 метров в индивидуальных видах программы и двух эстафетах. В общей сложности будет разыграно 32 комплекта наград. Дополнительно призами наградят пять девушек и пять юношей, показавших наивысшие результаты по таблице очков FINA. Прямая трансляция заплывов будет организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте».

Официальное открытие соревнований состоится 30 марта в 11:00. Спортсменов поприветствуют звезды российского плавания: четырехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен мира Александр Попов и чемпион мира и Европы, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Владимир Сельков. Далее пройдут заплывы: 50 м баттерфляй, 50 м на спине, 100 м вольный стиль, 100 м брасс, 200 м баттерфляй, 200 м на спине, 200 м комплексное плавание, 400 м вольный стиль и смешанная эстафета 4х50 м вольным стилем.

30 марта вечером Александр Попов и Владимир Сельков проведут для участников соревнований и их тренеров мастер-класс по плаванию. Он состоится в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона», которую организуют «Уралхим» и «Уралкалий».

Во второй день соревнований запланированы дистанции: 50 м вольный стиль, 50 м брасс, 100 м на спине, 100 м баттерфляй, 200 м вольный стиль, 200 м брасс, 400 м комплексное плавание, смешанная эстафета 4х50 м комбинированная.

Организаторы Всероссийских соревнований по плаванию «Пермская волна»: Министерство спорта Российской федерации, Всероссийская федерация плавания, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия-Пермь».

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