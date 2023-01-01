Максим Артамонов
В Перми согласовано переустройство фасада главпочтамта
Чиновники обещают переустроить центральную входную группу исторического здания к лету этого года
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт здания главпочтамта на улице Ленина, 28. На объекте уже идут работы. Проектная документация была согласована с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, в ходе работ планируется переустроить центральную входную группу. Лестница теперь будет располагаться на территории внутреннего помещения. За счёт этого пространство тротуара значительно расширится. Также предусмотрена установка архитектурной подсветки.
Фасад будет окрашен в естественные цвета: белый, бежевый лён, охра экрю, а цоколь — облицован неполированным гранитом. Сообщается, что ремонт коснётся также входной группы. Работы должны завершиться летом 2023 года.
Напомним, в середине марта у здания главпочтамта установили рабочие леса. Почта России начала реставрацию фасада здания. При этом центральное почтовое отделение города работает без изменений.
Здание главпочтамта было построено в конце XIX века. Почтовый объект имеет историческую ценность, входит в границы территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Губернский центр» и в границы территории объекта археологического наследия «Пермь губернская, поселение». Последний ремонт фасада проводили в 2010 году.
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