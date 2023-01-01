Максим Артамонов В Перми согласовано переустройство фасада главпочтамта Чиновники обещают переустроить центральную входную группу исторического здания к лету этого года Поделиться Твитнуть

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт здания главпочтамта на улице Ленина, 28. На объекте уже идут работы. Проектная документация была согласована с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, в ходе работ планируется переустроить центральную входную группу. Лестница теперь будет располагаться на территории внутреннего помещения. За счёт этого пространство тротуара значительно расширится. Также предусмотрена установка архитектурной подсветки.

Проект обновлённого фасада главпочтамта / Изображение: пресс-служба мэриии Перми

Фасад будет окрашен в естественные цвета: белый, бежевый лён, охра экрю, а цоколь — облицован неполированным гранитом. Сообщается, что ремонт коснётся также входной группы. Работы должны завершиться летом 2023 года.

Напомним, в середине марта у здания главпочтамта установили рабочие леса. Почта России начала реставрацию фасада здания. При этом центральное почтовое отделение города работает без изменений.

Проект обновлённого фасада главпочтамта / Изображение: пресс-служба мэриии Перми

Здание главпочтамта было построено в конце XIX века. Почтовый объект имеет историческую ценность, входит в границы территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Губернский центр» и в границы территории объекта археологического наследия «Пермь губернская, поселение». Последний ремонт фасада проводили в 2010 году.

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