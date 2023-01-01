Алёна Бронникова Пермяки смогут выбрать объект благоустройства в рамках федерального проекта Онлайн-голосование начнётся 15 апреля Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Жители Перми выберут объект для строительства уникального экопарка в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава краевой столицы Алексей Дёмкин пригласил своих подписчиков в соцсетях поучаствовать в голосовании.

Опрос пройдёт в режиме онлайн с 15 апреля по 31 мая на официальном сайте проекта za.gorodsreda.ru. Пермякам предложат выбрать один из трёх объектов под благоустройство: долину реки Данилихи, парк культуры и отдыха в Кировском районе или 64-й квартал эспланады, который находится между Театром-Театром и ул. Крисанова.

«Предлагаю всем вместе побороться за федеральное финансирование — чем больше голосов, тем больше шансов его получить. Это позволит перераспределить средства городского бюджета на ремонт дополнительных объектов. Ещё больше парков и скверов станут комфортными и красивыми», — написал мэр в своём telegram-канале.

На выделенные средства по программе уже обустроен сквер рядом с школой № 45 в Орджоникидзевском районе, который ранее так же, путём голосования, выбрали жители. Сейчас ведутся работы в сквере по ул. Макаренко. Затем планируется провести реконструкцию участка Черняевского леса от ДКЖ до ул. Подлесной.

В начале 2023 года власти Перми предлагали жителям проголосовать за выбор элементов благоустройства у отеля «Прикамье» на сайте «Госуслуг».





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