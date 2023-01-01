Андрей Стрельцов В «Молоте» не подтвердили информацию о переназначении главного тренера В пресс-службе клуба попросили дождаться официальной информации Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

ВКонтакте на страничке болельщиков-ультрас хоккейного клуба «Молот» сегодня было опубликовано сообщение, что Сергей Бердников переназначен главным тренером команды на новый сезон. Но в самом клубе эту информацию не подтвердили.

«Когда будет перезаключён контракт, мы сообщим об этом официально», — ответили в пресс-службе «Молота».

Напомним, Сергей Бердников был назначен главным тренером пермского хоккейного клуба в октябре 2022 года. При нём «Молот» завершил чемпионат ВХЛ на 15 месте и достойно выступил в серии плей-офф против красноярского «Сокола».

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